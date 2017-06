I librai della Feltrinelli anche questa settimana ci propongono due recensioni. Si tratta di letture perfette da fare sotto l’ombrellone.

Il corpo di una donna apparentemente annegata viene rinvenuto sulla costa francese nei pressi di un villaggio di pescatori. È Marie Le Boullec, una rispettata dottoressa dell'ospedale della vicina città. Alcuni elementi fanno intravvedere agli investigatori una relazione tra la sua morte e altre, non certo accidentali, avvenute molti anni Pavia rima in Argentina, terra natale della dottoressa. Il commissario del piccolo paese viene affiancato nelle indagini da Muriel, una giovane giornalista molto decisa. Muriel si mette subito al lavoro su due fronti, la vita della dottoressa e la storia della dittatura argentina, e si imbatte fin da subito nella strana coincidenza delle morti per annegamento dei detenuti politici a seguito dei "voli della morte". I suoi articoli sul quotidiano locale suscitano un crescendo di interesse e arrivano alla stampa nazionale. Ma qualcuno non vuole che Muriel continui a scavare in quel passato vergognoso...

Per comprendere quel che accade nel mondo abbiamo sempre studiato la politica, l'economia, i trattati internazionali. Ma senza geografia, suggerisce Tim Marshall, non avremo mai il quadro complessivo degli eventi: ogni volta che i leader del mondo prendono decisioni operative, infatti, devono fare i conti con la presenza di mari e fiumi, di catene montuose e deserti...

