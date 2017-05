Ancora un week-end da protagonista per il CUS Pavia. Vince l’8+ (in foto), buoni risultati per gli esordienti; in ottima forma Manzi e Ciccarelli che hanno collezionato due vittorie ciascuno.

Per quanto riguarda la pallavolo la serie D femminile veleggia in zona promozione, mentre nel rugby vittoria per la squadra di serie C maschile. Concluso infine il Campionato a Torino per la Serie A femminile.

Chiudiamo con la scherma: Ottavia Paravella si è qualificata per la gara di Cagliari dove saranno assegnati gli scudetti tricolori.

Buoni progressi sui 400m nel meeting regionale di Nembro (BG): 1’04’’65 per Martina Iannelli, aveva 1’05’’85; 1’04’’77 per l’allieva Rebecca Busoni (1’07’’20 una settimana fa) e ottimo 1’05’’33 all’esordio per Valery Zuccotti. Prima parte lenta e finale veloce per la studentessa di biologia Sara Gosio al primo 400m della stagione con 1’02’’34. No0n è ancora stato diffuso il tempo di Stefano Bovera ha corso e vinto la nona serie.

Esordienti

Singolo maschile: ORO per Fausto Capelli

Singolo femminile: 6 POSTO Marianna Filippi Pioppi

Allievi e cadetti

Singolo cadetti femminile: 5 POSTO Livia De Martino

Doppio cadetti maschile: BRONZO Giulio Ghislandi e Marco Bergamo

Junior Singolo: ORO per Matteo Manzi e ARGENTO Marco Cattaneo

Doppio junior: ORO Matteo Manzi e Marco Cattaneo

Singolo 7.20 allievi B: Francesco Re

Senior femminile

Doppio: ORO per doppio Arianna Bini e Elisa Mapelli

Senior maschile

Singolo: ORO per Stefano Ciccarelli e ORO per Mario Castoldi

Doppio: ORO Stefano Ciccarelli e Mario Castoldi

Due senza: BRONZO Edoardo Buoli e Corrado Regalbuto

Quattro senza: ARGENTO Luca Romani, Federico, Cervellati, Paolo Borella, Leonardo Bruschi

Quattro di coppia: ARGENTO Antony Sguera, Pietro Klausner, Cristiano Bortolotti, Giacomo Broglio

Otto: ORO Mirko Fabozzi, Edoardo Buoli, Corrado Regalbuto, Cristiano Bortolotti, Federico Cervellati, Giacomo Broglio, Antony Sguera, Pietro Klausner, timoniere Andrea Riva.

Pesi leggeri

Singolo: ARGENTO Andrea Bolognini; BRONZO Paolo Borella; 4 POSTO Leonardo Bruschi; ARGENTO Davide Iacuitti;

Doppio: ARGENTO Davide Iacuitti e Andrea Bolognini

Master

Singolo: ORO per Elena Percivalle e ARGENTO Emanuele Lanterna

Doppio: ARGENTO Maurizio Losi e Massimo Lana

Quattro di coppia: 4 POSTO Tommaso Mazzocchi, Andrea Dellachà, Paolo Carbone e Diego Salerno

A Carimate la Serie D femminile vince 3 a 0 e arriva al secondo posto in classifica. Il prossimo fine settimana si svolgerà l’ultima partita di Campionato. Accedono alla Serie superiore le prime tre in classifica.

La Serie D maschile vince 3 a 0 con il Villa Guardia. I gialloblu giocheranno ancora tre partite per conservare la posizione di metà classifica.

Campionato CSI: Uiv I Sassi 0 – CUS Pavia 3

Concentramento under 12

Asr Binasco 3 – CUS Pavia 0

CUS Pavia 3 – Angolo del caffè Casorate 0

Martedì

Pavia – PalaCUS – ore 21 1^ Divisione Maschile: Cus Pavia – Itis Caramuel

Serie C Elite Campionato: Cus Pavia 30 – Union Riviera 18

Serie A femminile: Cus Torino 36 – Cus Pavia 5

Al Gran Premio Giovani di scherma Ottavia Paravella si è qualificata per la Finale giovani che si terrà a Cagliari (12-14 maggio) dove saranno assegnati gli scudetti tricolori, individuali cadetti e giovani. Ottavia si aggiunge ai già qualificati: Francesco Leone, Marta Lombardi e Silvia Greco (cat. Cadetti).

