Non sarà necessario attendere lo scontro diretto, lunedì prossimo, contro i ducali perché i punti di distacco tra le due squadre sono ormai 4. Il CUS Pavia vince dunque dopo tantissimi anni un titolo di under 18 maschile, meritato e come da pronostico ma, come sempre, da conquistarsi sul campo.

E' una vittoria che nasce da un progetto nato nel 2014 con l'iscrizione di una serie D under e con il coraggio di fare esordire numerosi giovani nei campionati regionali, rinunciando ai risultati nell'immediato per investire nel futuro.

Una vittoria che è solo un piccolissimo passo ma che riempie di orgoglio i ragazzi, il coach Paolo Forneris, i dirigenti e tutti quelli che stanno lavorando per far crescere il nostro progetto. La squadra vincente è composta da: Gabriele Tori, Luca Guardamagna, Marco Lavina, Riccardo Fracassi, Riccardo De Rinaldis, Davide Santorelli, Gianluca Chiesa, Daniele Manzi, Davide La Mattina, Simone Bignazzi, Luca Schiavi, Alessandro Zanzoni, Alessandro Cattivelli, Nicola Caforio, Junior Roccia, Giacomo Silvestri.

Appuntamento quindi a lunedì 30 per la partita contro Gifra e la festa per il risultato raggiunto. Per poi ricominciare a pensare a un altro obiettivo: a fine marzo comincerà la fase regionale con avversarie ancora da conoscere.

