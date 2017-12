Un gesto davvero lodevole da parte del cantante milanese Fedez (nome d’arte di Federico Lucia) e della sua fidanzata Chiara Ferragni che si sono recati a sorpresa presso il reparto Pediatria e Oncologia dell’ospedale San Matteo per far visita ai bimbi malati.

Di più: i due vip del momento (lui è il rapper più famoso, lei la blogger più seguita e cliccata in Internet) hanno cantato insieme ai bambini la loro canzone di Natale ed hanno effettuato una donazione in denaro sonante per sostenere la ricerca scientifica e le attività dell’ospedale pavese. Forse sensibilizzati dal fatto che tra pochi mesi diventeranno mamma e papà, i due super-personaggi del jet-set hanno deciso quindi di trascorrere qualche ora insieme a bambini piccoli che, purtroppo, sono malati. Parte del merito per la loro graditissima presenza va anche al primario del Policlinico professor Gianluigi Marseglia. Fedez e la Ferragni hanno anche partecipato scherzosamente a un finto talent show dal titolo «Pediatria’s got talent» in cui si esibivano sia i bambini sia il personale ospedaliero. Tutti hanno dato ottima prova di sé in un clima di allegria e festa perfettamente adatto a questo scorcio dell’anno che accompagna al Natale.

