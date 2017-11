Attenzione alle modalità di conferimento dei rifiuti perché stanno arrivando le prime multe.

In primo luogo gli agenti della Polizia Locale di Pavia, nel corso delle normali attività di pattuglia sul territorio urbano – ed in particolare nel centro storico (in corso Cavour, via dei Liguri, via Langosco, via Calatafimi e via sant'Agostino) – hanno provveduto a sanzionare alcuni cittadini per il mancato rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti.

I condomìni e le utenze private del Centro storico e di Borgo Ticino devono esporre i propri rifiuti all’esterno, a bordo strada, nel giorno della settimana previsto dal calendario, tramite contenitore condominiale e/o sacco dopo le ore 6 ed entro le ore 9 del mattino.

Solo ed esclusivamente nelle vie ad alta percorrenza pedonale - Corso Cavour, Corso Strada Nuova, Corso Mazzini, Corso Garibaldi, Via Siro Comi, Via Mentana, Piazza della Posta, Via XX Settembre, Piazza della Vittoria, Piazza Duomo, Piazza Cavagneria, Via Cardinal Riboldi, Via Omodeo, Vicolo del Comune, Via Beccaria, Via Bossolaro, Vicolo della Zecca, Via Paratici e Via Calatafini - l’esposizione dei contenitori e/o sacchi dovrà avvenire dopo le ore 6 ed entro le ore 7:30 del mattino.

I condomìni e le utenze private della Periferia devono esporre i propri rifiuti all’esterno della propria abitazione, a bordo strada, nel giorno della settimana previsto dal calendario, tramite contenitore condominiale e/o sacco dopo le ore 22 del giorno precedente ed entro le ore 6 del mattino del giorno di raccolta.

I controlli relativi al rispetto degli orari di esposizione dei rifiuti continueranno anche nelle prossime settimane.

Oltre al mancato rispetto degli orari sono stati sanzionati anche i comportamenti scorretti in materia di differenziazione dei rifiuti. Gli ispettori ambientali dell’ASM, nell'ambito dei controlli sul corretto conferimento dei rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata «porta a porta», hanno registrato infatti diversi episodi di mancato rispetto delle regole e non conformità nel conferimento dei rifiuti.

A seguito dei controlli, sono state emesse 24 sanzioni di cui:

- 16 da Euro 75 per rifiuti non correttamente differenziati e conferiti in un unico sacco.

- 1 da euro 35 per esposizione sacco non conforme.

Le restanti 7 sanzioni riguardano il mancato rispetto degli orari di esposizione, in questo caso l’importo è stato di 35 euro.

Gli ispettori dell’azienda municipalizzata pavese hanno altresì rilevato la grande presenza e utilizzo da parte degli utenti di sacchi non conformi di colore nero che, non essendo “semi-trasparenti”, non consentono all’operatore al momento del ritiro, di verificare la tipologia di rifiuti conferita al loro interno.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale