Al via la terza edizione del Concerto Tributo a Corrado Castellari, che si terrà al Teatro Carbonetti di Broni (PV) sabato 28 gennaio a partire dalle 21.15.

L'evento, promosso e organizzato dalla figlia Melody Castellari, è volto a riproporre i maggiori successi del cantautore e compositore scomparso nel 2013, noto per la sua prolifica carriera al fianco di artisti del calibro di Mina, Fabrizio De André, Loredana Berté, Milva, Iva Zanicchi, Adriano Celentano e Ornella Vanoni.

«Credo che mio padre, come tanti altri compositori, non abbia ricevuto il riconoscimento che meritava- spiega Melody Castellari- Si dà per scontato che un cantante abbia successo per le sue qualità vocali e interpretative, ma è certo che senza delle belle canzoni, ovvero senza il prezioso lavoro di compositori e parolieri, anche il più grande degli interpreti non potrebbe trovare spazio».

E Il prezioso lavoro di Corrado Castellari affonda le proprie radici in una vita dedicata alla musica. Nato a Bologna nel 1945, muove i primi passi dapprima come chitarrista e si afferma come autore verso la fine degli anni '60, collaborando, per tutto il decennio successivo, con i maggiori esponenti della canzone italiana. Portano la sua firma, tra le altre, "Susan dei Marinai", cantata da Michele nel '71 e "Il Testamento di Tito" di Fabrizio De André, che vede il contributo del cantautore bolognese per la parte musicale. La versatilità compositiva di Castellari si è espressa nel corso del tempo, in varie forme, tanto che negli anni '80 si afferma anche come autore di sigle televisive dei cartoni animati.

A farsi portavoce di questa eredità artistica oggi è la figlia Melody, a sua volta autrice e interprete e cuore pulsante dell'evento che da tre anni a questa parte riporta alla memoria, con le canzoni di Corrado Castellari, pagine indimenticabili della musica italiana.

Il concerto tributo a mio padre è il mio modo per ricordarlo e per farlo “rivivere” nella maniera più intensa e coinvolgente, ovvero attraverso la sua musica. Perciò ogni anno rielaboro i suoi brani rendendoli attuali nelle sonorità e cercando di trasmettere il messaggio più importante: la musica di qualità, quella fatta con preparazione, arte e genio, non ha tempo, resta e resterà sempre attuale»

Ad affiancare Melody Castellari sul palco del teatro di Broni, ci sarà una band di alto standing, composta da Max Repetti, Andrea Farinelli, Simone Cavallaro, Antonello Saviozzi e numerosi interpreti e amici di famiglia, che riproporranno i grandi successi firmati da Castellari. Fra gli ospiti è confermata la partecipazione di Cristiano Malgioglio, che scrisse con lui numerose canzoni per Mina, Ornella Vanoni, Raffaella Carrà, Rosanna Fratello, Marcella Bella e Stefania Rotolo. Presente all'evento anche Iva Zanicchi, per la quale Corrado Castellari ha composto interi album all'apice della sua carriera. La Zanicchi interpreterà "Coraggio e Paura", hit del 1971. La folta lista degli ospiti prosegue con Roby Barocelli, amico di lunga data dell'autore e della famiglia Castellari, nonché eccellente performer, dotato di grande carisma sul palco.

All'appello anche Marco Rancat, Paola Lopane, Max Di Lullo, Claudio Patti (di cui Castellari fu produttore artistico nella metà degli anni '80) e gli amici Roberto Tiranti, Moses e Giò Fascella, professionisti di indiscusso talento e protagonisti, con la stessa Melody Castellari, del fortunato musical "I dieci comandamenti".

La serata del 28 gennaio a Broni sarà inoltre l'occasione per ricordare un altro grande musicista e amico della famiglia Castellari, il compianto Giancarlo Golzi, storico batterista dei Matìa Bazar scomparso nel 2015.

Biglietto: Platea e Galleria €15, Ridotto €10

