Venerdì 7 luglio 2017, ore 21 Concerto di Pianoforte con Claudio Cozzani. Nell'ambito del ciclo Musica in San Lanfranco, giunto alla quinta edizione, con il contributo di UBI Banca e del Comune di Pavia, Venerdì 7 luglio 2017 alle ore 21 il terzo concerto: al pianoforte il M° Claudio Cozzani. Ligure di origine, premiato in vari concorsi pianistici, ha tenuto oltre 600 concerti in Italia e all'estero, è docente presso l'Accademia Musicale di Sarzana e membro di Commissioni Giudicatrici internazionali.

Il programma è incentrato sulla musica spagnola e sud-americana. Il concerto si apre con tre brani di Granados, uno dei maggiori compositori iberici, tra cui la bellissima Andaluza. A seguire quattro brani del brasiliano Villa-Lobos, tra cui una trascrizione per pianoforte di uno dei cinque preludi per chitarra. Punto culminante del concerto i Valzer Poetici di Granados. Il finale ci presenta i ritmi avvolgenti degli argentini Piazzolla e Ginastera per chiudere con il «Liszt di Cuba», il grande pianista Ernesto Lecuona.

L'ultimo concerto venerdì 21 luglio con il duo spagnolo di chitarra e pianoforte Francisco Cuenca e Josè Manuel Cuenca, che eseguiranno anche il Concerto d'Aranjuez di Rodrigo.

L’ingresso è ad offerta libera per la ristrutturazione del complesso abbaziale di San Lanfranco. Il Chiostro Piccolo è stato restaurato ma ha lasciato un pesante debito. Ora sono necessari interventi sul presbiterio ammalorato da infiltrazioni di acqua.

