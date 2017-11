Notizia utile per tutti gli aspiranti scrittori che desiderano partecipare al concorso letterario Caratteri di Donna e di Uomo riservato a donne e per uomini con più di 16 anni che raccontano per passione.

La consegna degli elaborati, infatti, è stata prorogata al 30 novembre.

Il tema su cui sono tenuti a confrontarsi i partecipanti è quello del dubbio.

Le relazioni umane sono assai frequentemente dominate dal dubbio, ovvero da quello stato di incertezza, tra pensieri diversi e contrari da cui deriva una incapacità di scelta tra comportamenti. Non è un caso che la parola “dubbio” sia da ricondursi alla radice sanscrita dva o dvi = due, da cui anche il greco doiazein = dubitare e poi il latino dubium, presupponendo l’emergere di una aporia, nella interpretazione della realta?. [...] Ci sono dubbi che non riusciamo a sciogliere nell’arco di una intera vita, altri che approdano a verità parziali, in grado di consolarci e consolidarci nelle nostre convinzioni profonde, altri ancora che danno il via a una ricerca di fatti e significati che ci cambierà per sempre. E allora, forse, piu? che al cartesiano cogito, ergo sum, le relazioni umane si approssimano a un ben più realistico dubito, ergo sum.

Possono partecipare al concorso racconti scritti in ogni genere letterario mentre di una lunghezza compresa tra le 6000 e 9000 battute spazi inclusi.

La premiazione avrà luogo domenica 11 marzo in occasione della giornata internazionale della donna.

Per informazioni e per scaricare il regolamento e il modulo di adesione e? possibile consultare il sito: www.caratterididonna.comune.pv.it

Contatti: Ufficio Pari Opportunita? e Politiche Temporali del Comune di Pavia - Tel. 0382/399203 - pariopportunita@comune.pv.it

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale