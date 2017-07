La terza edizione del Premio Qualità Italia sarà ricordata non solo per il record di iscrizioni da parte di cantine provenienti da tutte le zone d’Italia, ma anche per i prestigiosi riconoscimenti ottenuti dai vini della Cantina Valtidone, assoluta protagonista del concorso con una serie di attestati di qualità tra le centinaia di etichette degustate dalla commissione di esperti. Il più scintillante tra gli allori portati a casa dalla azienda borgonovese è senza dubbio il Premio Qualità Italia assoluto nella categoria spumanti bianchi grazie allo Chardonnay Blanc de Blancs, capace di confermare a distanza di pochi giorni il successo conquistato al concorso Selezione del Sindaco. Il Blanc de Blancs, nato nel 2016 da un’eccellente intuizione, ha saputo mettere in fila etichette blasonate come il Valdobbiadene Prosecco o il Vermentino di Gallura, imponendosi all’attenzione della giuria grazie alle sue qualità organolettiche e alla piacevolezza della degustazione. «Abbiamo pensato di introdurre lo scorso anno questo prodotto – commentano in Cantina Valtidone – con la convinzione, grazie all’eccellente lavoro dei nostri soci nei campi e dei nostri cantinieri, di poter offrire un vino di qualità. Pensiamo di esserci riusciti visto il successo ottenuto sul mercato e in questi prestigiosi concorso enologici, dove possiamo confrontarci a testa alta con tutti i più conosciuti vini italiani e non solo».

Cantina Valtidone ha completato il successo personale al Premio Qualità Italia, concorso organizzato dalla Scuola di Alta Formazione e Perfezionamento Leonardo, con un diploma di menzione e un attestato regionale al 50 Vendemmie Gutturnio classico superiore e un altro diploma di menzione per il 50 Vendemmie Malvasia frizzante, a testimonianza della continua crescita qualitativa dei vini della azienda borgonovese.

Il concorso, che si è tenuto a Città Sant’Angelo, sede della Scuola Leonardo, a fine giugno, ha celebrato i suoi vincitori nel corso della cerimonia di premiazione tenutasi a Villa Filiani di Pineto in provincia di Teramo.

