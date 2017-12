I canti della tradizione del Natale nel Mondo sono stati intonati dal Coro dell’Arcobaleno, diretto da Nadia Cometto e dalla Chitarrorchestra città di Voghera, sotto la sapiente conduzione del Maestro Giancarlo Boffelli, presso il Punto Ristoro della RSA F. Pertusati. Presenti molti ospiti ma anche tanti congiunti, operatori e semplici cittadini che hanno voluto ascoltare un pomeriggio di musica e canti che rimarrà impresso nella memoria.

L’avvocato Maurizio Niutta ha chiesto che questi canti della tradizione fossero dedicati in particolare alle donne che sono le protagoniste della Natività natalizia. Tra un Tu scendi dalle stelle, un Happy Christmas, un Stille Nacht e un Jingle Bells, oltre a tante altre e a un generoso bis concesso per i tanti applausi ricevuti, la giornata si è conclusa con un rinfresco coordinato da una volontaria sempre presente all’interno del Pertusati, la sig.ra Gavina Pintus. L’evento sarà ripetuto e in conclusione oltre a ringraziare i 30 chitarristi e i 20 componenti il coro e i loro Direttori, doverosamente l’avvocato Niutta ed il Consigliere Salvadeo a nome dell’ASP, hanno voluto ricordare di come tutto il necessario per questo prestigioso allestimento sia stato possibile grazie alla generosità della sig.ra Liviana Casini a dimostrazione che coloro i quali vogliono proporre in positivo trovano la massima disponibilità e realizzano le iniziative migliori e più apprezzate dai nostri anziani.

