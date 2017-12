Secondo appuntamento con l’iniziativa promossa dalla Libreria Feltrinelli di via XX Settembre che ha chiesto agli autori pavesi di scrivere un messaggio di auguri per i propri clienti e per i lettori di Pavia 7. Dopo Alessandro Reali, Marilù Oliva e Giorgio Scianna, che ci hanno regalato le loro righe la scorsa settimana, è questa volta il turno di Lorenza Bernardi, Romano De Marco e Luca Poldelmengo.

«Auguro a tutti i lettori pavesi un Natale ricco di... felicità? Serenità? Affetti? Salute? Be', diciamocelo: questi sono auguri che vi sentite fare un po' da tutti. Io preferisco augurarvi in abbondanza due cose diventate ormai rare e preziosissime: tempo e silenzio. Il tempo lo rincorriamo in ogni frangente della nostra giornata perché siamo sempre in ritardo per qualcosa, dal pulmino della scuola dei nostri figli, alla riunione in azienda, alla lezione in palestra, alla bevuta con amici. Quindi vi auguro sempre più giornate dove possiate togliervi il lusso (perché di lusso ormai si parla, lo vedete?) di sedervi, concentrarvi sul vostro respiro e... Non fare un bel nulla. Dimenticandovi dell'orologio.

Meglio ancora se questa sorta di noia la ricerchiate circondandovi di silenzio. Mi rendo conto che il mio augurio è molto naif, ma spesso sono le cose più semplici quelle che ci servono di più. I monaci zen sostengono che uno dei modi migliori per meditare sia di iniziare bevendo lentamente un bicchiere di acqua tiepida concentrandosi proprio sull'acqua, una delle sostanze più semplici e naturali che si possono trovare in natura ma così importante per vivere.

Ecco, siate acqua per voi stessi.

Se poi, in questa assenza di tempo e rumore, riuscite anche a godere della lettura, mi sento di consigliarvi questi libri che fanno parte di una saga composta da cinque volumi: «La saga dei Cazalet», di Elisabeth Jane Howard (Fazi Editore). Sono cinque volumi che, con la scusa di raccontare la borghesia inglese a partire dello scoppio della seconda Guerra Mondiale, fanno uno spaccato sia umano che storico di una famiglia composta da vecchi capifamiglia autoritari, genitori dalla vita stropicciata, figli che crescono già segnati da queste mancanze, il tutto immerso in scenografiche tenute della campagna inglese. Se avete amato Downton Abbey la Saga dei Cazalet non potrà che rapirvi fin dal principio».

Auguro a tutti i lettori della libreria Feltrinelli di Pavia di trascorrere delle feste serene. Spero che le emozioni forti, i delitti e l’incontro con il lato oscuro della natura umana possiate trovarli solo tra le pagine di qualche buon romanzo, che poi è il posto migliore dove incontrarli.

A tale proposito mi permetto di consigliarvi la lettura dell’ultima fatica di Massimo Carlotto, Blues per cuori fuorilegge e vecchie puttane, Edizioni E/O. È un nuovo capitolo della saga da più di un milione di copie che ha per protagonista Marco Buratti, al secolo l’Alligatore, e che da qualche tempo si è arricchita anche della presenza del personaggio più destabilizzante, e perciò bellissimo, del noir italiano: Giorgio Pellegrini.

Da tempo Massimo Carlotto ha svecchiato un certo modo di intendere la serialità, paradossalmente lo ha fatto facendo invecchiare i suoi personaggi. In questo ultimo capitolo della saga Marco Buratti, Max la memoria e Beniamino Rossini mostrano più che mai i segni di un tempo che gli appartiene sempre meno, pervadendo il romanzo di una preziosa malinconia.

Il tutto però senza fare sconti, il lettore di Carlotto troverà tra le pagine la consueta ferocia a ritmo di blues. Da regalarvi o da regalare, per delle feste dalle emozioni forti, ma solo tra le pagine.

Natale sì, natale no? Sterile polemica da social network, tra chi condanna gli eccessi consumistici e chi difende a spada tratta le immortali tradizioni...

E se invece ci concentrassimo sulle cose belle, senza farne, come al solito, una questione ideologica? Il natale, semplicemente, non è la possibilità di trascorrere del tempo con i nostri famigliari e i nostri amici più cari? Di tirare il fiato rispetto ai ritmi stressanti della vita di ogni giorno, di concederci qualche piacevole peccato di gola senza sentirci troppo in colpa... E anche, perché no, la possibilità di regalare e ricevere libri. Sì, perché un libro resta sempre il regalo perfetto! Cos'altro ti permette di intraprendere viaggi sconfinati dentro e fuori te stesso a un prezzo, tutto sommato, contenuto? Con un libro puoi dire qualcosa di te alla persona a cui lo regali. Puoi mandare un messaggio, fare una dichiarazione d'amore, aprire degli inattesi nuovi orizzonti. Puoi addirittura lasciare un segno indelebile in chi lo riceve, se quel libro riuscirà a toccare corde molto profonde e personali.

E allora, che libro sia! Io, per natale, consiglio il romanzo di un autore sardo che ci invidiano anche all’estero. Marcello Fois, scrittore, giornalista, italianista e studioso della letteratura italiana ed estera, che riesce sempre ad affascinare con storie appassionanti, personaggi straordinariamente tridimensionali e con una scrittura eccelsa che, già di per sé, costituisce un valore aggiunto. Il suo ultimo romanzo DEL DIRSI ADDIO (Einaudi) è semplicemente un gioiello. Un noir che parte dalla scomparsa di una bambina ma che esplora i sentimenti di personaggi delineati con una incredibile umanità e maestria. Un romanzo che parla di amore, del rapporto padre e figlio, del coraggio di essere se stessi sempre e comunque.

Ecco, il mio regalo di natale per tutti, in primis per i miei lettori, è questo: leggete e regalate il bellissimo romanzo di Marcello Fois!

