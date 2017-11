Si respirava aria di Tigullio giovedì 16 novembre a Pavia in occasione della presentazione del libro di Gabriella Chiavari «Il rumore delle parole» avvenuta alla libreria Il Delfino. All’ora di pranzo la nobildonna genovese, residente per molti anni a Chiavari nel Tigullio dove insieme a Guido Stagnaro ha dato origine al teatro dei burattini ideando il famoso Topo Gigio, ha incontrato in vescovado il vescovo monsignor Corrado Sanguineti. Coincidenza ha voluto che l’incontro si svolgesse a due anni dalla nomina, voluta di papa Francesco e avvenuta il 16 novembre 2015, del sacerdote sulle sponde del Ticino. Incontro cordiale e amichevole, la Chiavari ha ricordato al monsignore di essere coetanea del padre Giorgio, entrambi 89 anni, e di aver frequentato a Chiavari lo stesso liceo. Seppur il titolo di don sia stato sostituito con quello di monsignore, Corrado è sempre lo stesso, quel prete disponibile e cordiale che in Fontanabuona e soprattutto a San Colombano tutti ricordano con affetto. Sembra ieri quando con gli stivaloni spalava fango davanti alla sua parrocchia di Vignale a seguito di una delle tante alluvioni che periodicamente colpiscono la vallata. Monsignor Corrado si trova bene a Pavia, riconosce negli abitanti del posto un carattere simile a quello dei liguri: «Prima di darti la fiducia vogliono conoscerti bene – afferma – ma poi sono meravigliosi, molto propensi al volontariato». Quando durante la presentazione il giornalista Massimo Lagomarsino ha dato notizia dell’incontro il numeroso pubblico presente ha subito manifestato l’affetto per il nuovo vescovo, giunto dal Tigullio ma a due anni dalla nomina già nel cuore della gente. Tanti e entusiasti i commenti dei pavesi. Seguitissima la presentazione avvenuta nel pomeriggio dove l'autrice incalzata da Lagomarsino ha raccontato alcuni aneddoti presenti nel libro, sopratutto riguardanti il periodo compreso tra la metà degli anni '50 e '60 quando era assistente alla regia presso la sede Rai di Milano.

Il ricordo di artisti indimenticabili quali Dario Fo, Gino Bramieri, Walter Chiari, Marcello Mastroianni, Corrado Mantoni, Raimondo Vianello, Ugo Tognazzi, Frank Sinatra e molti altri ancora.

