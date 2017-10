La sessantacinquesima edizione di Autunno Pavese DOC chiude con successo: confermata un’ottima affluenza di pubblico e netta la soddisfazione di espositori e visitatori per l’offerta complessiva.

Quest’anno il 25% delle aziende espositrici partecipava per la prima volta ad Autunno Pavese DOC: segno che il potere attrattivo della rassegna si affianca alla tradizionale affezione di alcune imprese storicamente presenti. Elevata la soddisfazione degli espositori, come rileva l’indagine post evento: l’esito è ottimo per il 40% e buono per il 55%, migliore l’esito commerciale rispetto alla scorsa edizione per il 45% degli espositori. L’interesse riscontrato per il prodotto da parte del pubblico è stato elevato per la metà delle aziende e buono per il 40%. Sempre, in ogni caso, soddisfacente.

Grande attenzione è stata rivolta dal pubblico alle degustazioni predisposte dall’organizzazione. I visitatori di Autunno Pavese DOC sono stati particolarmente attirati dai risotti e dal vino che hanno registrato un incremento rispettivamente dell’11% e del 7%.

I numeri confermano anche un afflusso notevole degli ingressi, arrivati a 20mila, nonostante la lieve flessione dovuta alle restrizioni messe in atto per adempiere ai limiti di massima capienza (ridotta a duemila) per ragioni di sicurezza.

Si è trattato di un pubblico molto attento alle proposte degli espositori, interessato alle degustazioni preparate agli stand e disposto agli acquisti. Un chiaro segno che si rafforza la vocazione della rassegna a vetrina rappresentativa della qualità e della tipicità del territorio. Per questo, per l’Autunno futuro si amplieranno le opportunità per gli espositori attraverso la creazione di reali occasioni di business rivolte ai mercati nazionali e internazionali.

La maggior parte dei visitatori è arrivata preparata all’evento (il sito dedicato ad Autunno Pavese DOC ha registrato un aumento medio del 18% di visitatori) e ha seguito con interesse e partecipazione la manifestazione attraverso i canali social per un totale di oltre settemila followers attivi su Facebook.

«Appare evidente che è stato apprezzato il segno di qualità con cui si è voluta caratterizzare quest’anno la manifestazione – dichiara Franco Bosi, Presidente Camera di Commercio di Pavia – che ha avuto un riscontro immediato sulle aziende protagoniste. L’affluenza agli stand e l’interesse manifestato per i prodotti segnano chiaramente la strada della promozione del territorio attraverso un evento così radicato nella tradizione ma al tempo stesso capace di rinnovarsi e di aggiungere contenuti di eccellenza assolutamente esclusivi».

