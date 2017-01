Raggiunto l’accordo tra parti sociali e Asm-Asm Lavori, azienda in liquidazione, a salvaguardia dei livelli occupazionali.

La notizia, che fa tirare un sospiro di sollievo ai lavoratori, è stata accolta positivamente dal Sindaco e tutta l'Amministrazione Comunale che salutano con soddisfazione l'esito del percorso di confronto, pienamente in linea con l’atto di indirizzo politico unanime del Consiglio Comunale.

«Il nostro duplice obiettivo politico - dice Davide Ottini delegato del Sindaco alle Politiche del Lavoro, Occupazione e Relazioni Sindacali - era, fin dal principio quello di salvaguardare i posti di lavoro esistenti dentro il quadro del piano industriale e senza maggiori costi aggiuntivi per Asm, tramite il massimo efficientamento di questi lavoratori dentro la stessa Asm».

«Essi - ha concluso Ottini - andranno a potenziare le disponibilità di organico dell'Azienda in settori ed attività di servizio essenziali per la città come l'igiene ambientale, il decoro urbano ed altri servizi strumentali in via di affidamento, nel rispetto dei principi fissati dal Decreto Legge Madia 175/2016 tra cui la manutenzione di strade e marciapiedi».

