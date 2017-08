Come sempre in estate aumentano i furti perpetrati ai danni degli anziani. Martedì scorso una signora di 86 anni residente nel centro cittadino, è stata derubata da due individui introdottisi nella sua abitazione con il pretesto di effettuare una verifica sulla fornitura del gas.

Il bottino racimolato dai due malviventi consiste in alcuni preziosi. Giocando sulla buona fede della donna, inoltre, i due l’hanno convinta ad aprir loro porte anche dell’abitazione della vicina di casa. Qui però fortunatamente non è stato registrato alcun ammanco.

Ecco alcuni consigli a chi in agosto resterà solo in casa:

- Non aprire la porta di casa a sconosciuti anche se vestono un'uniforme o dichiarano di essere dipendenti di aziende di pubblica utilità. Nessun Ente manda personale a casa per il pagamento delle bollette, per rimborsi o per sostituire banconote false date erroneamente.

- In occasione di operazioni di prelievo o versamento in banca o in un ufficio postale, potendo è bene farsi accompagnare, soprattutto nei giorni in cui vengono pagate le pensioni o in quelli di scadenze generalizzate.

- Durante il tragitto di andata e ritorno dalla banca o dall'ufficio postale, con i soldi in tasca, non fermarsi con sconosciuti e non farsi distrarre.

