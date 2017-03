Al cine-teatro Politeama, nell’ambito della rassegna Sguardi Puri mercoledì 22 marzo alle ore 16 e alle 22 sarà proiettato il film.

Per la regia di Bruno Dumont, con Fabrice Lucchini, Juliette Binoche e Valeria Bruni Tedeschi, questo lungometraggio è ambientato nella Baia de La Slack, Nord della Francia, nell’estate del 1910. Sparizioni misteriose convincono l’ispettore Machin, accompagnato dal suo aiutante, ad iniziare un’indagine che coinvolge la famiglia Brufort, di cui fa parte Ma Loute (che per vivere raccoglie cozze o trasporta, col padre, a braccia, i ricchi che vogliono raggiungere l’altra sponda di una piccola laguna) e quella dei Van Peteghem, borghesi che occupano la propria villa in stile egizio e in bella vista del mare. Bruno Dumont, già professore di liceo, dopo alcuni film drammatici di grande appeal, gira una serie televisiva e adesso questa strana eclettica commedia con tratti surreali. Grottesco, ma con punte di grand guignol, il film ci parla di una società sul margine. L’abisso è quello della Grande Guerra, che attende tutti dietro l’angolo. Il tono contraddistinto da una recitazione volutamente esagerata e sopra le righe. Segreti inconfessabili e divertimento attoriale. Ispirazione e ondeggiamento ebbro.

Falso perbenismo contro rozza ma autentica vitalità.

Differente e ricco.

