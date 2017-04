Anche nel primo Triathlon della stagione hanno ben figurato i piccoli atleti della Triathlon New Generation, società nata quest'anno per l'impegno di un gruppo di genitori che si autofinanziano e dell'allenatore Leonardo Ballerini, già campione italiano. E’ l'unica realtà del triathlon per bambini che si allena a Pavia.

Nella gara con nuoto nella piscina da 50 metri di Asola (Mn), poi percorso bike e infine run, Greta Lazzari ha vinto nella categoria Esordienti. Nella stessa categoria si è piazzata sesta la compagna Claudia Rossi; terzo Mauro Cattaneo tra i cuccioli. Sesta Maddalena Costa tra le Youth e 11esima Maddalena Costa nella categoria Ragazze.

Asola non era gara del Circuito Lombardia ma anche in quel Circuito la squadra si difende bene. Pur essendo una società piccola e appena nata è 11esima in classifica regionale dopo le prime prove. Grazie ai risultati positivi la Triathlon New Generation si piazza davanti a tante società più corazzate e con moltissimi piccoli atleti.

