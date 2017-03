Fra i provvedimenti confermati il blocco del traffico privato dalle 8,30 alle 20 del 25 marzo su tutto il territorio cittadino salvo alcune deroghe speciali. Dalle 9.30 di venerdì 24 marzo fino alle 6 del 27 marzo sarà vietata la circolazione nel Parco, con la chiusura totale di viale Cavriga.

Dalle 6.00 alle 23.00 del 25 marzo, la circolazione sarà vietata anche lungo viale C. Battisti, via Lombardia (tra l’intersezione con p.le Virgilio e la nuova rotatoria svincolo SS36), v.le Elvezia, via Lario (tra l’intersezione con via Casentino e l’intersezione con p.le Viriglio), via Borgazzi, corso Milano, via Philips, viale Campania, via Foscolo, viale Stucchi (tra via G. Salvadori e v.le Libertà), viale Sicilia (tra il confine con il comune di Concorezzo e l’intersezione con via. Correggio), e nel quadrilatero compreso tra le vie Sicilia, Adda, Nievo e Stucchi.

