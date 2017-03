Oggi, venerdì 17 marzo, 75 Atenei ed Istituti di ricerca in 7 paesi europei stanno coinvolgendo contemporaneamente più di 27.000 studenti in seminari, discussioni, tavole rotonde e attività in laboratorio, rendendoli i protagonisti di una giornata interamente dedicata alla scienza. Insieme agli studenti di Pavia, riuniti dalle 8,45 alle 12.30 al Cineteatro Politeama, si son dati appuntamento i giovani di Danimarca, Germania, Italia, Spagna, Serbia e Svezia che proseguono così il loro impegno nella divulgazione scientifica per i ragazzi dando anche il benvenuto ai colleghi dell’Ungheria che partecipano per il primo anno all’iniziativa.

Il diritto alla libertà di ricerca, le ultime scoperte nel campo delle cellule staminali e come imparare a riconoscere una bufala scientifica: questi saranno alcuni dei temi che verranno affrontati durante la nona edizione di UniStem Day. Sin dalla sua nascita nel 2009, l’evento vuole essere motivo di coinvolgimento, ispirazione e, perché no, divertimento. Quest’anno, all’iniziativa organizzata dalla prof. Silvia Garagna - Dipartimento di Biologia e Biotecnologie - in collaborazione con il Comune di Pavia, intervengono docenti dell’Università di Pavia esperti ricercatori nei campi degli organismi geneticamente modificati, prof. Rino Cella, delle cellule staminali, prof. Carlo Alberto Redi, e della comunicazione scientifica, prof. Daniela Ovadia, la quale affronterà l’attualissimo e controverso argomento dei vaccini.

L’evento sarà disponibile anche in diretta sul canale video dell’Università degli Studi di Milano alla pagina: www.portalevideo.unimi.it.

UniStem Day 2017 è dedicato al dr. Ahmadreza Djalali, ricercatore iraniano della medicina dei disastri internazionalmente stimato, detenuto da quasi un anno dal Governo iraniano senza che sia iniziato alcun processo. Nel chiedere la liberazione del dottor Djalali si condividerà la riflessione con gli studenti coinvolti su come la libertà di studio e di ricerca sia un valore civile fondamentale. Tutelarlo con azioni concrete è indispensabile al funzionamento degli stati democratici. La libera scienza è, storicamente , necessaria al continuo miglioramento della condizione umana.

A coordinare l’evento, che ormai si svolge in ben 7 Paesi europei e 75 atenei, la professoressa della Statale e Senatrice a vita Elena Cattaneo con il team di UniStem, il Centro di ricerca sulle Cellule staminali dell’Università degli Studi di Milano.

