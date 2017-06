PAVIA (ces) Quello dell’energia è un settore in continua evoluzione. Una gestione attenta e qualificata è fondamentale, ma richiede competenze specifiche, organizzazione e affidabilità. E’ quello che Soenergy offre ai cittadini e alle imprese attraverso i suoi sportelli - una trentina, ad oggi, sul territorio nazionale - e, in particolare, con la sua politica aziendale.

Primo fornitore di gas, in Italia, per enti e pubbliche amministrazioni, operativo dal 2003 e posizionato tra i più importanti operatori nazionali, forte di una struttura dinamica e personale altamente qualificato, Soenergy arriva anche a Pavia: sabato 24 giugno alle ore 11, in via Brugnatelli 2, angolo corso Cairoli, è in programma l’inaugurazione, aperta a tutta la cittadinanza, presenti i vertici dell’azienda. Si aprono così le porte dei nuovi uffici, dove il pubblico sarà accolto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13. Qui i cittadini e le imprese potranno rivolgersi per tutte le pratiche relative al gas e all’energia elettrica (Supporto tecnico, attivazione di forniture, nuovi allacciamenti, posa contatori, volture e subentri, assistenza nelle pratiche amministrative, consulenze e preventivi). Soenergy offre letture effettive - senza conguagli o pagamenti anticipati - riduzioni sugli oneri e sconti sulle tariffe dell’Autorità; zero commissioni con il servizio allo sportello; sconti per chi sceglie la bolletta on-line e attivazione gratuita di un’area riservata dove poter verificare la propria posizione. Inoltre elettricità 100% da fonti rinnovabili, senza sovrapprezzo per le famiglie, a tariffe di massima convenienza per le imprese.

