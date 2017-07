«La pressione del territorio è fondamentale in una partita come questa, Regione Lombardia è al fianco dei Comuni per la realizzazione della Malpensa - Vigevano nel suo secondo tratto (Magenta - Vigevano), un'opera non più rinviabile per lo sviluppo di questo territorio. Oggi c'è un territorio che chiede quest'intervento a gran voce senza se e senza ma». Parole dell'assessore all'Economia, Crescita e Semplificazione Massimo Garavaglia intervenuto mercoledì mattina insieme all'Assessore regionale all'Università, Ricerca e Open Innovation Luca Del Gobbo e ai sei Comuni dell'est Ticino - Chiara Calati di Magenta, Curzio Trezzani di Boffalora sopra Ticino, Fortunata Barni di Robecco sul Naviglio, Cesare Nai di Abbiategrasso, Guglielmo Villani di Ozzero e Andrea Sala di Vigevano - alla conferenza stampa convocata sul tema della Vigevano Malpensa in vista dell'adunanza di ieri, giovedì, a Roma, presso il Consiglio Superiore dei lavori pubblici.

«Regione Lombardia - ha ricordato Garavaglia - sta investendo molto sul tema strade. Abbiamo preso in carico 2.000 km di strade provinciali con Anas, dopo il 'fallimento' sul campo delle province che non riescono più a garantire l'ordinaria manutenzione. Queste vie di collegamento - ha evidenziato l'Assessore lombardo - saranno in prospettiva ancora essenziali alla luce della mobilità elettrica che sta venendo avanti. In parallelo - ha aggiunto Garavaglia - abbiamo investito 1,6 miliardi di euro per acquistare 160 nuovi treni».

«Come Regione - ha proseguito - abbiamo 'blindato' l'opera inserendola nel Patto per la Lombardia. Una prima azione concreta che con il presidente Roberto Maroni abbiamo messo subito in atto».

«Con il Patto per la Lombardia mettiamo 130 milioni di euro a disposizione per nuove infrastrutture - ha concluso Garavaglia - pertanto, come Regione diamo il nostro sostegno non solo in termini politici, ma anche a livello economico. Siamo ben consapevoli del fatto che ci sono questioni aperte da risolvere, vedi il problema dell'innesto attuale alla Malpensa Boffalora e la Variante all'ex Statale 11 a Pontenuovo. Noi faremo la nostra parte».

«Con questa strada infine - ha detto invece l’assessore Del Gobbo - possiamo collegare l'Università di Pavia, una delle migliori e più prestigiose a livello italiano a Milano. Ciò significa creare un collegamento virtuoso con le imprese, il mondo della ricerca e i nostri studenti. La Vigevano - Malpensa sarà un'opera rispettosa dell'ambiente e moderna che saprà recepire le istanze delle comunità locali, ma soprattutto che dovrà essere realizzata in unico lotto. Non dobbiamo, né possiamo, perdere altro tempo».

