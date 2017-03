Tutta la giornata del Papa a Milano sarà densa di significato, tuttavia c'è un appuntamento che più di ogni altro avvicinerà i fedeli lombardi al Santo Padre. Ed è la S. Messa che Francesco celebrerà all'aperto nell'immensa area dell'ex-ippodromo all'interno del Parco di Monza. Inutile dire che nel capoluogo brianzolo si sta lavorando febbrilmente per fare in modo che sabato prossimo tutto fili senza intoppi, sia per il Santo Padre, sia per le migliaia di persone che si recheranno in città per assistere al grande evento di popolo.

Per vivere al meglio l'attesa dell'incontro con il Santo Padre il Comune di Monza con l'Arcidiocesi di Milano hanno promosso numerose iniziative solidali e culturali. Per quanto riguarda l'organizzazione logistica della giornata, Monza ha predisposto un accurato piano di viabilità riportato nella mappa a lato: attenzione alle vie chiuse al transito, ai parcheggi e ai percorsi pedonali per raggiungere l'area nel parco dove sarà celebrata la Messa.

La parola di Papa Francesco, che ha saputo dimostrare di riuscire e di voler parlare a tutti, non solo ai cattolici, sarà di grande conforto e sostegno per coloro che sono impegnati quotidianamente nella promozione dei valori di pace e solidarietà.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale