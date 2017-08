«Aggiungi un posto a tavola, che c’è un amico in più» cantava Johnny Dorelli. Un motto che ha ispirato anche la Festa d’estate organizzata alla residenza per anziani «I Germogli» di Menconico lo scorso 28 luglio. È piaciuta molto l’idea di radunare il Gruppo alpini del paese a un allegro pranzo aperto non solo a famiglie e ospiti della struttura ma all’intera cittadinanza. Un’occasione per passare alcune piacevoli ore in compagnia, conoscersi e stare insieme, rendendo gli anziani della struttura protagonisti di un pomeriggio insolito e divertente.

I numerosi ospiti sono stati accolti nella grande sala da pranzo allestita a festa e dove il tricolore era il motivo dominante. Tra una forchettata e un brindisi, che con gli alpini non manca mai, la risottata ha fatto da sfondo ai canti di gruppo e alle risate che hanno caratterizzato la festa. Non sono mancati i racconti legati alla storia e le vicende del passato che hanno richiamato ricordi lontani anche negli ospiti della residenza. Un ottimo modo per esercitarsi a ricordare e mantenere la mente attiva.

Una festa con gli Alpini è sempre una buona idea, soprattutto se si conclude con entusiasmo e con numerose pentole vuote. E ora? Nella soddisfazione generale, i responsabili e gli anziani si preparano già a un nuovo evento estivo.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale