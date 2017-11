In vista del Black Friday, uno degli appuntamenti più attesi dagli shopaholic di tutto il mondo, Scalo Milano si prepara a strabiliare i propri clienti con sconti da urlo.

Negli oltre 130 marchi dell’area Fashion e Design dello shopping village di Locate Triulzi che aderiranno all’iniziativa, sconti fino al 50%: un’occasione imperdibile per tutti coloro che vogliono togliersi qualche sfizio o dare il via allo shopping natalizio, acquistando i regali per i propri cari.

Ma Scalo Milano non è solo fashion: come già nei Design District di Miami e New York, lo shopping village porta finalmente in Italia un distretto che racchiude il meglio della produzione nazionale di arredo e complementi per la casa. Un luogo dove lasciarsi ispirare dall’estetica e dalla creatività.

In occasione del Black Friday alcuni tra i negozi del Design District aderenti alla promozione, tra i quali Calligaris, Cappellini, Cassina, Kartell, Luxury Living, Poliform-Varenna, Poltrona Frau, Tisettanta, proporranno il 30% di sconto solo ed esclusivamente sui prodotti esposti negli store.

Il mall, situato in via Milano a Locate Triulzi a soli 15 minuti dal centro di Milano, aprirà le porte alle 10 e rimarrà aperto fino alle ore 21. Un’occasione imperdibile per divertirsi risparmiando!

