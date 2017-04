Tutti alla Biblioteca Civica «C. Cantoni» di via Cairoli 25 domenica 2 aprile alle ore 16.30. Va in scena il concerto «Quando la radio cantava». Lo spettacolo richiama gli anni d’oro dell’Italia del dopo guerra… come non ricordare lo splendido motivo di Domenico Modugno «Nel blu dipinto di blu», vincitore del Festival di Sanremo del 1958? Come non ricordare che fu proprio il Festival, con le sue celebri canzoni, a contribuire all’unificazione culturale del nostro paese?

Processo di unificazione che non si è fermato certo a quel lontano 1861 ma si è faticosamente fatto strada attraverso due guerre mondiali, tanta sofferenza e tanto dolore, ma anche attraverso la gioia della rinascita di cui possiamo dire fu emblema il Festival di Sanremo, prima con la radio e poi con la tv.

Il concerto è dunque un invito per un “viaggio musicale” tra canzoni come Volare, Voglio vivere così, Non ti scordar di me, L’amore è una cosa meravigliosa che hanno segnato la storia del costume italiano.

La parte strumentale sarà curata dal maestro Albertini e dall’Ensemble Le Muse. Le voci del soprano Lucia Scilipoti e del tenore Alberto Angeleri ci porteranno nostalgicamente indietro di qualche anno!

O sordato 'nnanurato (1915 – Enrico Cannio); Chitarra romana (1933 - Eldo Di Lazzaro); Non ti scordar di me (1934 – Ernesto De Curtis); Parlami d'amore Mariù (1936 – Cesare Andrea Bixio); Voglio vivere così (1941 – Giovanni D’Anzi); Vie en rose (1945 – Edith Piaf); Malafemmena (1951 – Antonio De Curtis); L'amore è una cosa meravigliosa (1955 – Sammy Fain); Volare (1958 – Domenico Modugno); My way (1969 - Paul Anka); New York New York (1977 – John Kander); Omaggio a Rondò Veneziano (1980 – Gian Piero Reverberi); Con te partirò (2000 – Francesco Sartori).

Durante l’intervallo rinfresco guidato a cura del sommelier Carlo Aguzzi

