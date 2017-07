L’hotel Milano di Salice Terme ha fatto da cornice, il 21 giugno scorso, alla conferenza stampa di presentazione dell’edizione 2017 del Rally 4 Regioni - partito il 5 luglio e al gran finale domani, sabato 8 - storico evento motoristico organizzato da ACI Pavia, ACI Sport e FIA con il patrocinio di numerosissimi comuni ed enti pubblici.

Alla serata hanno partecipato i vertici di Aci Pavia, nella persona di Marino Scabini, il noto campione del Team Lancia oggi a capo di YL Historic Rally & Events, Yves Loubet, la penna pavese da sempre legata al mondo dell’automobilismo, Piero Ventura e il giornalista sportivo Gianni Cogni.

A fare gli onori di casa Enzo Branda, addetto stampa di Aci Sport che ha patrocinato anche quest’anno l’iniziativa.

Nell’introdurre la serata, Piero Ventura ha tratteggiato le caratteristiche salienti dell’evento sottolineando come la presenza di Yves Loubet sia stata determinante nella definizione di un programma competitivo e selettivo che si preannuncia emozionante e di successo. Al Rally storico nazionale, infatti, si affianca quest’anno l’Historic Rally Classic International, gara lunga e impegnativa che riporta ai fasti e alle emozioni del passato, «un nuovo modo di interpretare il rallysmo storico in sintonia con quello di 20 anni fa – come ha sottolineato lo stesso Ventura –, un rallysmo fatto di competizione ma anche di atmosfere retrò che conservano intatto il profumo della storia».

Di grande opportunità per il territorio, a vocazione turistica, ha parlato il presidente di Aci Pavia, Marino Scabini, ricordando come in questi lunghi mesi di preparazione all’evento non siano mancate anche le difficoltà, tutte però superate con successo dagli organizzatori. Numeri alla mano, Scabini ha rilevato lo straordinario lavoro svolto da un nutrito e motivatissimo gruppo di persone grazie alle quali il Rally 4 Regioni si svolgerà in estrema sicurezza.

Intervenuti sulla stessa lunghezza d’onda anche i sindaci del territorio che vedono nel 4 Regioni sia un evento sportivo di tutto rispetto sia un’occasione promozionale imperdibile, un’autentica vetrina per l’Oltrepò Pavese.

Nel suo intervento Fabio Riva, sindaco neoeletto di Godiasco Salice Terme ha ringraziato pubblicamente gli organizzatori «per aver creduto in un evento che ieri, come oggi, richiama un numero enorme di appassionati, giovani e meno giovani».

Una sfida capace di coinvolgere ed emozionare, oltre che di risvegliare ricordi unici e indimenticabili. «Il 4 Regioni – ha detto Riva – è un sogno tornato realtà che tutti ci auguriamo venga mantenuto vivo nel tempo».

Una realtà che troverà naturale prosecuzione nel Milano Rally Show, appuntamento in calendario ad agosto. Un evento motoristico che rientra in un ambizioso progetto di rivalutazione e rilancio della disciplina che non mancherà di offrire uno spettacolo di alto livello, validissimo dal punto di vista tecnico e emotivamente coinvolgente.

