«Siamo orgogliosi di essere parte di un progetto nazionale per il rilancio dei Borghi e di valorizzazione dei territori, che si rivolge al visitatore che vuole entrare in contatto con l'italianità -osserva Pier Achille Lanfranchi sindaco di Fortunago - L'Italia è molto di più di come è conosciuta». Dunque, l’Italia non è solo Roma e Venezia ma è fatta di tante realtà da scoprire. I Borghi sono eccellenze originali del nostro territorio e detentori di bellezze autentiche, nel modo di vivere italiano e della varietà enogastronomica. Puntando sui Borghi e sulle aree interne e valorizzando tutte le sue potenzialità attrattive, l'Italia da meta desiderata nell'immaginario dei turisti può diventare quella più visitata. «Se in Italia avessimo investito di più in ambiente, arte, bellezza, cura per i mari le coste, le nostre colline, oggi avremmo la piena occupazione».

La manifestazione, che ha riscosso nella scorsa edizione grande consenso e grande partecipazione, facendo registrare 1 milione di visitatori, avrà luogo domani, sabato 24 giugno.

Anche quest’anno saranno proposti il Contest Instagram #BorgoRomantico 2017 e il concorso di Poesia dell'evento, che hanno totalizzato sul social network 6 mila immagini e più di 6 milioni di visualizzazioni nel mondo. L’evento si svolgerà in contemporanea anche in Spagna e in Belgio. Le due associazioni analoghe a quella italiana, Les plus beaux Villages de Vallonie e Los pueblos mas Bonitos de Espana, hanno aderito all’iniziativa nell'auspicio che l'evento possa presto diventare una manifestazione che unisca tutti i Paesi Europei.

