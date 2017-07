Due ragazzi pavesi della PMTeam, seguiti alla Piscina Folperti da Dario Dragoni, dominano le acque del mare di Fano nell’ambito della manifestazione Lisippo Fano Adriatic Challenge 1.0.

Primo Assoluto Odoardo Toscano, 19 anni, prima donna e terza assoluta Marta Rossi, 15 anni, nei 2000 metri della LisipoFast. «Sono ragazzi che s’impegnano tutto l’anno, in allenamenti da 4-5 mila metri al giorno e che, magari, nelle gare in piscina non trovano la loro giusta dimensione" dice soddisfatto l’ allenatore Dario Dragoni. I tempi: Odoardo chiude in 26’.00” e Marta in 28'51».

