Nel 1999, riconoscendo all'espressione poetica un ruolo privilegiato della promozione del dialogo interculturale, della comunicazione e della pace, l’Unesco ha istituito la Giornata Mondiale della Poesia, che si celebra il 21 marzo di ogni anno, primo giorno di primavera.

Per l’occasione, l’associazione culturale L’Officina delle Buone Idee, in collaborazione con la Civica Biblioteca di Cigognola e con il patrocinio del Comune di Cigognola presenta il reading Suoni di Versi - Parole in versi e in pentagramma, che si terrà domenica 19 marzo 2017 al PoloCivicoCulturale di Valle Cima – Piazza d’Europa Unita 1 – Cigognola (inizio ore 17,00).

Patrizia Buiatti, Pietro Colombi, Ilaria Evangelisti, Zelinda Gasparini, Maddalena Pecorini e Caterina Pelizzari, “donatori di voce” dell’A.Do.V. di Broni e Pavia, reciteranno alcune tra le più belle e note liriche dei più grandi poeti di ogni tempo, tra i quali: Dante Alighieri, Giuseppe Ungaretti, Eugenio Montale, Giacomo Leopardi, Giosuè Carducci, Giovanni Pascoli, Gabriele D’Annunzio, Salvatore Quasimodo.

Ai lettori è stato di compiere un ulteriore sforzo, non da poco: quello di recitare i testi delle più celebri canzoni scritte da cantautori italiani e stranieri, quali: Francesco Guccini, Francesco De Gregori, Gino Paoli, Paolo Conte, Jacques Brel, Renato Zero, Lucio Dalla, Fabrizio De André, Enrico Ruggeri, fornendo così un’ulteriore “chiave di lettura” a parole che abbiamo sempre ascoltato in un tutt’uno con le relative note musicali.

Le letture saranno suddivise in gruppi tematici, inframmezzati da brani musicali eseguiti dal cantante Nicolò Scarabelli.

