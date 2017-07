Venerdì 28 luglio 2017 (inizio ore 21,30), nella suggestiva cornice della piazza del Castello di Cigognola sarà proiettato «Il concerto», il film del regista franco-rumeno Radu Mihaleanu (che già ci ha commossi trattando in maniera onirica la Shoah con il film Train de vie).

Stéphane Lissner, già sovrintendente della Scala e già direttore del Théâtre du Châtelet (dove si svolgono le ultime scene del film) ha spesso riso e si è persino un po' emozionato assistendo alla proiezione de Il concerto.

Intervistato da Natalia Aspesi (la Repubblica, 18 gennaio 2010) dice: «Quando il concerto comincia [il Concerto in re maggiore n. 35 per violino ed orchestra di Cajkovskij, attorno all’esecuzione del quale ruota il film, n.d.r.] la musica è incerta, senz' anima, ognuno suona per sé, non bastano i gesti del direttore per unirli: ma poi arriva il sublime volo solitario del violino, e la sua meraviglia si comunica agli altri strumenti, esalta i musicisti, la loro commozione raggiunge il pubblico del teatro, proprio fisicamente, e da lì arriva agli spettatori del cinema. È arrivata anche a me. Si è compiuto quel miracolo che, non sempre, fa della musica un'esperienza indimenticabile anche per chi non la conosce».

Il film, sottolinea Natalia Aspesi, nasconde una patetica storia da gulag, prende in giro tutti, russi alcolisti, zingari imbroglioni, ebrei trafficoni, intellettuali francesi, comunisti nostalgici, gangster russi miliardari.

«È vero», sottolinea Lissner, «ma dice anche una cosa bellissima: quelle persone di culture così diverse, che non si conoscono e si temono e cercano di fregarsi a vicenda, barbari ognuno per l' altro, si ritrovano, e si capiscono e si integrano perché è la musica a far cadere ogni steccato, ogni ostilità, ogni differenza. È il compito politico e sociale della musica [...]».

Al termine della proiezione, resa possibile grazie alla collaborazione con l'Associazione culturale Il Cirro capriccioso di Canneto Pavese, la consueta degustazione di focacce del Ristorante/Pizzeria Del Castello accompagnate dai vini dell'azienda agricola Monteguzzo di Cigognola.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale