Che siate veri intenditori o semplici appassionati di birre artigianali, la rassegna Sapori di birra (www.saporidibirra.it) fa per voi.

Dal 12 al 15 ottobre, infatti, andranno in scena tre giorni dedicati all'arte brassicola di casa nostra e del resto del nord Italia. «Un evento da non perdere - ha spiegato Angelo Pelizza, presidente dell'associazione pavese Amici della Birra fondata con il contributo del fratello Ernesto (vice-presidente) e di altri soci - Un appuntamento che trae le proprie origini dalla celebre Birrart, manifestazione che abbiamo proposto fino all'anno scorso. Oggi ne valorizziamo il know-how arricchendolo ulteriormente».

Pelizza precisa che la manifestazione avrà la propria sede al coperto, nell'area Truffi di Casteggio: «Avremo qui circa 50 stand provenienti dal mondo brassicolo e appartenenti ad altre categorie merceologiche. I microbirrifici, realtà in forte espansione soprattutto nel pavese, provengono per la maggior parte dalla nostra area geografica, notevole però, rispetto al passato, la partecipazione di produttori provenienti da altre zone del nord Italia. Accanto a questi ci saranno anche stand diversi e un'area dedicata ai motori». Insomma, divertimento assicurato. «La maggior parte delle degustazioni di birre artigianali è gratuita mentre nell'area espositiva è presente anche un ristorante. Quest'ultimo proporrà, accanto ai piatti che tradizionalmente si accompagnano alla birra (wurstel, salsicce, carne varia, salumi ecc.) anche un menù vegano, perché la birra, in sé, è 100% vegana. Lo stesso menù sarà proposto anche in sede di inaugurazione in quanto nostra intenzione è quella di mantenere sempre aperti gli occhi sulle esigenze della nostra società nella quale da qualche anno ormai il vegetarismo e il veganismo stanno prendendo sempre più piede. In quest'ottica è importante ricordare anche il nostro impegno a sfondo sociale legato al tema del bere nel modo giusto: a tal proposito giovedì 12 ottobre alle ore 9 presso la sede della rassegna proporremo un convegno al quale abbiamo invitato le scuole medie e superiori del territorio e le autorità in cui si spiegherà che la birra è buona, ma deve essere bevuta con la giusta moderazione onde evitare di incappare in spiacevoli sorprese».

Infine, Sapori di birra 2017 sarà anche palcoscenico di eventi con band che proporranno ottima musica. Buon divertimento!

