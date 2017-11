Grande successo e partecipazione lo scorso 18 novembre, alla prima della stagione 17/18 del Teatro Carbonetti, l'opera donizettiana Lucia di Lammermoor ha soddisfatto a pieno le aspettative del pubblico. La stagione prosegue intensa e piena di sorprese. Sabato 2 dicembre tutto esaurito per le due grandi interpreti italiane, Iva Zanicchi e Marisa Laurito in 2 Donne in fuga, per la regia di Nicasio Anzelmo, data la grande richiesta è in previsione una replica il giorno successivo, domenica 3 alle ore 17, la raccolta adesioni è ancora aperta, basta scrivere a: info@teatrocarbonetti.it oppure info@associazioneamicidelteatrocarbonetti.it

Il 9 dicembre appuntamento con la musica con il concerto Tributo a Corrado Castellari, autore di testi per cantanti del calibro di Mina, Celentano, Iva Zanicchi e molti altri, organizzato dalla figlia Melody, attesi ospiti tra cui Cristiano Malgioglio, Irene Fornaciari, Roberto Barocelli concorrente quest'anno con Jerry Scotti nel programma "The Winner is", Giò Fascella, Lorenzo Poli, i Mema, Paola Lopane, Davide Lucchini e altri ancora.

In cartellone, il 16 e 17 dicembre, la danza classica, appuntamento inedito per il Carbonetti, che presenta le magiche atmosfere di Sylphide, uno dei balletti più famosi e capostipite del balletto romantico, in una produzione di Compagnia Artedanza Junior Ballet. Continua la campagna abbonamenti, con il pacchetto BLU da sei spettacoli (Paolo Cevoli, la danza acrobatica, Lello Arena, il musical, l’operetta) e il carnèe Di.Do.menica, che offre 4 spettacoli dedicati ai giovani dai 3 ai 18 anni. Una splendida idea regalo per Natale! Per informazioni www.teatrocarbonetti.it Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni. Mercoledì dalle 16 alle 18; venerdì e sabato dalle 10 alle 12. (tel. 0385/54691), acquisto on line dal sito.

