Tutto esaurito per lo spettacolo 2 Donne in fuga... in programma sabato 2 dicembre, con Marisa Laurito e Iva Zanicchi, tratto da Le fuggitive di Pierre Palmade e Christophe Duthuron, per l’adattamento di Mario Scaletta e la regia di Nicasio Anzelmo. Saranno due donne che si incontrano di notte su una strada statale mentre fanno l'autostop. Entrambe fuggite dalla loro vita, Margot da 30 anni di vita di casalinga, moglie e madre repressa, Claude dalla casa di riposo il BAOBAB dove il figlio l'ha parcheggiata dopo la morte del marito. L'incontro suscita le battute più divertenti, per il luogo e l'ora equivoci.

A grande richiesta il Teatro Carbonetti conferma la replica domenica 3 dicembre alle 17, è possibile acquistare i biglietti da mercoledì 29 negli orari di biglietteria oppure prenotare al 366 819 0785 o scrivere a: info@teatrocarbonetti.it.

Sabato 9 dicembre alle 21.30 sarà Melody la protagonista, insieme ai suoi ospiti, in un concerto tributo a suo padre, Corrado Castellari, volto a riproporre i maggiori successi del cantautore e compositore scomparso nel 2013, noto per la sua prolifica carriera al fianco di artisti del calibro di Mina, Fabrizio De Andrè, Loredana Bertè, Milva, Iva Zanicchi, Adriano Celentano e Ornella Vanoni. Tra gli ospiti di quest'anno Irene Fornaciari, figlia di Zucchero che ha partecipato a diverse edizioni del festival di Sanremo, Roberto Barocelli, concorrente quest'anno con Jerry Scotti nel programma "The Winner is", Lorenzo Poli, bassista di Nek, Renga, Pezzali, Mina, poi ancora, Paola Lopane, Davide Lucchini, i Mema, Giò Fascella, leader della band Censura, atteso per la serata anche Cristiano Malgioglio.

Per Natale, un balletto dalle magiche atmosfere, la Sylphide, liberamente tratto dalla versione originale che va in scena, per la prima volta all' Operà di Parigi il 12 marzo del 1832, la coreografia è inedita a cura di Caterina Colombini e Gino Potente. E il classico concerto di Natale con il coro Dona Nibis di Milano.

Quest'anno regala la cultura ai bambini, un abbonamento per 4 spettacoli domenicali a soli 20€, a cura di compagnie professioniste del settore, Compagnia del Sole, Teatro Gioco Vita, Teatro del Buratto. Disponibili in biglietteria.

Per informazioni www.teatrocarbonetti.it Biglietteria presso il Teatro Carbonetti, via Leonardo Da Vinci 27, Broni. Mercoledì dalle 16 alle 18; venerdì e sabato dalle 10 alle 12. (tel. 0385/54691), acquisto on line dal sito del Teatro Carbonetti.

