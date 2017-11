Il 25 e 26 novembre va in scena « L’Eccellenza dei Sensi», un’occasione per lo shopping natalizio.

Allegra di Cuore (Rebecca Rovati), Az. Agr. Quaquarini Francesco, Cristina Civardi, Edonè Tea Shop (Marina Pasotti), Emilia Peroni + Susi Saccone, Gio Matassoni Vasini, La Sposa dipinta (Michela Zelaschi), Maria Chiara Gatti, Pasticceria Chocolat e Valeria Chernova mostreranno le loro nuove proposte (nonché creazioni e produzioni) nella tranquillità di una location insolita perché si possano visionare, riservare o acquistare, già pensando ai doni per il prossimo Natale.

L’evento avrà luogo presso l’Enoteca Regionale della Lombardia – Broni, Via Cassino Po 2 (S. P. n. 10) con diversi orari.

In particolare, la manifestazione potrà essere visitata domenica 26 novembre, dalle ore 10 alle ore 20 Nello stesso giorno, alle 11, avrà luogo l’evento Plus 1 presso l’area relax dell'Enoteca. Prevista la presentazione del volume «C'è un cadavere tra i fiori» (I giardini in Agatha Christie) di Attilia Vicini e Maurizio Merlo.

Sempre domenica 26, ma alle ore 16, nell’area relax dell'Enoteca avrà luogo la presentazione del volume «Oltrepò Pavese», con le fotografie di Carlo Ballerini ed i testi di Elisabetta Balduzzi e Guido Conti.

Ultimo, ma in realtà primo in ordine cronologico sarà il Plus 3: l’Enoteca Regionale della Lombardia infatti proporrà, per la cena di sabato 25 e per il pranzo di domenica 26, un menù-degustazione a 25,00 euro (bevande escluse), in alternativa al consueto menù alla carta!

Tutta la manifestazione è a ingresso libero.

