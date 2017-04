Venerdì 31 marzo il Teatro Carbonetti di Broni registra un altro sold out, questa volta per lo spettacolo Motel Forest di e con Michele Foresta.

Proprio il Mago Forest vi farà entrare al Motel Forest, dove per motel si intende uno stato della mente, un porto franco dei sentimenti, un luogo dove ahimè ai sogni piacerebbe trasformarsi in realtà, dove tutto è permesso tranne che dormire.

Oltre che dall’angosciante e corruttibilissimo portiere di notte, rockstar mancata per incomprensioni con il codice penale, il motel è frequentato da pittoreschi ed improbabili personaggi i quali altro non sono che sfaccettature della stessa surreale personalità. Tra i clienti più assidui e indesiderati c’è un mago che porta il nome del motel stesso davanti al quale è stato abbandonato da piccolo, e usa gli avventori come cavie per i suoi empirici e stralunati esperimenti.

Utilizza la sua abilità di sofisticatore del pensiero umano come pretesto per giocare col cinema, con l’arte e col quotidiano. Ci capiterà di vederlo alle prese con il kit per diventare il perfetto Drugo del Grande Lebowsky o tentare di restituire il sorriso appena perso alla Gioconda. Molti sono i motel che lo hanno ospitato, ma pochi quelli che hanno avuto l’onore di superare le due stelle.

Di ognuno conserva idelebile nella mente il ricordo inquietante dei quadri appesi alle pareti, ogni quadro conserva un segreto, una storia o forse lo ha ispirato magicamente.

Sarà come visitare un museo in cui le opere sono appese sulle pareti della mente, una mente a luce intermittente, proprio come quella dell’insegna del Motel Forest.

Prima dello spettacolo, dalle ore 19:30, Apericena nel ridotto del teatro in compagnia del cast. Prenotazione obbligatoria fino ad esaurimento posti. Per info e prenotazioni scrivere a info@associazioneamicidelteatrocarbonetti.com oppure telefonare al numero 366.8190785

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale