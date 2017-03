Serata Blues & Soul con Lakeetra Knowles e la sua band al Teatro Carbonetti di Broni, sabato 18 marzo alle ore 21.15.

Lakeetra Knowles propone un repertorio con alcune canzoni originali ed alcune cover di grandi artisti che spaziano dai classici del Blues e del Soul come Muddy Waters, Junior Wells, Ray Charles e Al Green passando attraverso il jazz di Etta James e Ann Peebles per giungere a classici del folk e country quali Neil Young, John Prine e Bonnie Raitt in un amalgama molto originale utilizzando sonorità tipiche dell’Americana con chitarre acustiche elettriche e slide.

La cantante originaria dell’Arkansas con una lunga esperienza in ambito gospel e soul, ha intrapreso un intenso cammino musicale in cui le sonorità del Blues, del Soul e dell’Americana coesistono.

Musicalmente roots, il cantato in lingua madre americana di Lakeetra si sposa perfettamente con le scelte armoniche della band, composta dalle chitarre di Gianfranco “French” Scala e Maurizio “Micio” Fassino, entrambi con una lunga esperienza ricca di collaborazioni con artisti nazionali e internazionali, dal basso e contrabbasso di Giacomo Lampugnani e dalla batteria e percussioni di Stefano Resc. Gli arrangiamenti del gruppo riescono a produrre canzoni cariche di pathos, alternando ballate a cavalcate elettriche. Un repertorio fatto di brani originali, tratti dal disco d’esordio Stone by the shore e da rivisitazioni di grandi autori americani. Dal vivo non mancano i brani del loro nuovissimo album in fase di realizzazione e che uscirà nel mese di aprile.

Dopo lo spettacolo l’Associazione Amici del Teatro Carbonetti, in collaborazione con l’Azienda Barbacarlo di Broni, organizzerà nel ridotto del teatro un piccolo buffet con degustazione di Barbacarlo e presentazione del libro di Valerio Bergamini Lino Maga, anzi Maga Lino il signor Barbacarlo, a cura di Andrea Borghi. Obbligo di prenotazione fino ad esaurimento posti.

Per info e prenotazioni scrivere a: info@associazioneamicidelteatrocarbonetti.com.

Il servizio di biglietteria del Teatro Carbonetti effettua i seguenti orari: mercoledì dalle 16 alle 18;

venerdì e sabato dalle 10 alle 12. (tel.0385/54691 attivo durante gli orari di apertura).

E’ possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.teatrocarbonetti.it

