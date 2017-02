Domenica 26 febbraio, alle ore 21.15 al Teatro Carbonetti di Broni, si apre il sipario con Tanti lati latitanti, spettacolo di e con Ale e Franz, tutto esaurito già da dicembre. Ennesimo sold out della stagione teatrale del Carbonetti, la quale sta riscuotendo un grandissimo successo di pubblico. Questa volta ad essere applauditi da una sala gremita saranno proprio i comici Ale e Franz. Lo spettacolo scritto da Alessandro Besentini, Francesco Villa, Antonio De Santis e diretto da Alberto Ferrari, parla dei tanti lati della vita e degli uomini. A conoscerli tutti come sarebbe più semplice poi capirsi. Ogni incontro nasce da una coppia. Ogni dialogo nasce da un incontro. A ogni azione verbale e non, corrisponde una risposta... quella dell’altro. È così che si esplora il mondo delle relazioni a cui Ale e Franz, come coppia, da sempre si ispirano. L’inesauribile materiale umano è sempre il punto di partenza da cui tutto nasce. Di tutto può parlare l’uomo. Tutto può smontare e rimontare il ragionamento umano. Poi... il sottolineare le cose in base alle diverse angolazioni in cui ogni persona le osserva, diventa il segreto per ridere di noi stessi. Lati tanti e tanti uomini in scena. Uomini scaltri, uomini dubbiosi, uomini saggi, uomini risolti, uomini strani. Tutti uomini, però! Uomini che ci faranno ridere con la loro unicità e umanità.

Lati tanti - Tanti lati in cui riconoscersi e fingere di non vedere che siamo proprio noi questi uomini. Noi con i nostri modi di vivere, di pensare, i nostri tic e le nostre ingenuità e virtù, le nostre forze e la nostra inesauribile e unica follia. Un vedersi allo specchio, un cercarsi e riconoscersi tra la folla e ridere (tanto) di gusto insieme.

Il servizio di biglietteria del Teatro Carbonetti effettua i seguenti orari: mercoledì dalle 16 alle 18; venerdì e sabato dalle 10 alle 12. (tel.0385/54691 attivo durante gli orari di apertura) E’ possibile acquistare i biglietti on line sul sito www.teatroCarbonetti.

Regia di Alberto Ferrari scritto da Alessandro Besentini, Francesco Villa e Antonio De Santis con Ale e Franz Produzione ITC2000 Distribuzione Terry Chegia.

Domenica 26 febbraio 2017, ore 21.15

