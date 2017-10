Un imprevisto grattacapo legal-giudiziario per il sindaco Massimo Depaoli (nella foto). Il primo cittadino, infatti, è stato indagato dalla Procura per abuso d’ufficio. Indagato, è sempre bene sottolinearlo, non vuol dire colpevole. La conseguenza più immediata per il borgomastro di centrosinistra sarà dunque politica: i suoi oppositori si faranno sentire e cercheranno in tutti i modi di «cavalcare la tigre» dell’indagine a suo carico per far cadere la Giunta? La vicenda, però, rientra nel nòvero della pianta organica comunale: secondo i sindacati del Cub ci sarebbero state irregolarità nelle procedure di selezione del dirigente del settore Lavori pubblici, Mauro Mericco. Con Depaoli è finita nel registro degli indagati anche la dirigente comunale Ivana Dello Iacono. Il fascicolo è di competenza del pm Paolo Mazza e riguarderebbe comunque un procedimento di assunzione (a tempo determinato) che risale allo scorso anno. Un esposto, firmato dai sindacalisti Vito Sabato e Rocco Lamanna, aveva poi dato il via all’inchiesta.

