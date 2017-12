Arrestato dalla Guardia di Finanza, che ha diffuso anche un video e delle foto sull’operazione portata a compimento, Loris S., 41 anni, ufficialmente residente a Piacenza ma domiciliato a Pavia e gravitante per i suoi affari nella provincia pavese. L’uomo aveva messo in piedi una redditizia attività di traffico illecito: trasportava chili e chili di sigarette di contrabbando e di cocaina a bordo di un mini-elicottero. Grazie alla sua abilità di pilota e all’elaborazione messa in atto sul velivolo, riusciva a coprire anche grandi chilometraggi (fino in Sardegna). Praticamente a bordo di quella scarna «libellula» aveva predisposto un impianto di rifornimento e scorta così da avere ben più carburante a bordo (con delle taniche) per coprire distanze maggiori. Appunto, il suo record è stato una consegna di 11 chili di cocaina fino in Sardegna. Sulle sue tracce si sono messi gli uomini della Finanza che, messi da parte per una volta scontrini fiscali e controlli contabili nelle ditte, hanno perseguito la ben più illecita attività del 41enne. Loris S. è così finito in manette insieme a due suoi complici (stranieri dell’Est) e l’elicottero è stato sequestrato (con altre tre auto di lusso quali Mercedes e Audi). Nel suo passato, altri precedenti penali. Tutti i voli effettuati erano senza autorizzazione.

