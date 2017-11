I carabinieri del Nucleo Radiomobile hanno fermato e denunciato due giovani spacciatori di droga nei pressi della stazione ferroviaria. I balordi, entrambi marocchini, sono stati perquisiti lì sul posto dopo che i militari avevano notato uno strano andirivieni. Nelle loro tasche, e in seguito anche ben nascosta nelle rispettive abitazioni, è saltata fuori la droga: circa 12 grammi di cocaina, 10 grammi di mannite (una sostanza sintetica da taglio), oltre a mezzo grammo di hascisc e ben 600 euro in contanti, pure questi posti sotto sequestro in quanto ritenuti il provento dell’illecita attività di spaccio. Al termine degli accertamenti i due stranieri (S.E. di 19 anni ed M.S. di 23 anni) sono stati denunciati per il reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e subito liberati. La droga e i soldi, ovviamente sono stati sequestrati.

