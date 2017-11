Una rapina a mano armata messa in atto con violenza e senza alcuno scrupolo di poter fare male ai malcapitati derubati.

Quanto accaduto nella centralissima gioielleria di Piazza Vittoria nei giorni scorsi ha fatto il giro del circuito mediatico ed il crimine è rimbalzato nel tam-tam della chiacchiera cittadina. I delinquenti si sono accaniti contro il titolare dell’oreficeria, legandolo e provocandogli ferite, prima di razziare un bottino quantificato in circa 100mila euro. Un «colpo» di tutto rispetto, sembrerebbe di poter dire.

Ma. C’è questo «ma» che rischia di turbare il sonno dei colpevoli. Nel trambusto uno di loro si sarebbe ferito con un cacciavite nel tentativo di forzare una teca. Le tracce ematiche, quindi, sono state messe al setaccio dagli esperti del Reparto di investigazioni scientifiche per separare il sangue del gioiellere da quello del rapinatore. Quindi, se quest’ultimo è un pregiudicato, niente di più facile che si riesca a risalire alla sua identità.

Il titolare dell’attività Emilio M., 76 anni, ha risposto per ore alle domande degli inquirenti per ricostruire nei minimi dettagli la dinamica dell’accaduto. Dei tre banditi due erano entrati mentre il terzo era rimasto fuori a fare il palo, visto che era l’ora di punta e c’erano passanti in giro. Fra l’altro, nel corso della rapina il titolare ha segnalato che entrambi i rapinatori indossavano solo un guanto di lattice ciascuno, il che potrebbe lasciar presupporre qualche impronta digitale involontariamente «persa» dai colpevoli. Sono state passate al setaccio anche le immagini delle telecamere installate sia in piazza della Vittoria che nelle altre strade del centro. L’obiettivo è di dare un volto ai componenti della banda tenendo conto che si sono allontanati da Pavia con un vantaggio di oltre mezz’ora sulle Forze dell’Ordine, che pure hanno istituito posti di blocco.

Intanto lo scorso sabato pomeriggio il prefetto Attilio Visconti si è presentato alla gioielleria dove ha incontrato Emilio M. che ha ripreso nel frattempo a lavorare. «Ho voluto incontrare - ha spiegato Visconti - un uomo che è stato protagonista suo malgrado di una vicenda molto grave» testimoniando così la vicinanza delle Istituzioni a un cittadino che ha subìto un crimine fra i più odiosi.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale