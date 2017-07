Altro giro, altri rinforzi per Omar Nordi: il Pavia ha si è assicurato le prestazioni di Mattia Verdi, Nicolò Quaggiotto e Danny Magnè. Il primo proviene dall’Union Calcio Basso Pavese, ma al suo attivo ha già un passato in Serie D con la maglia dell’Oltrepovoghera. In particolare il ventisettenne originario di Travacò Siccomario è il fratello maggiore di Simone Verdi: stiamo parlando del trequartista del Bologna, autore di una splendida stagione che l’ha rilanciato in Serie A e l’ha portato nel giro della Nazionale di Giampiero Ventura. Partito come centrocampista Mattia Verdi è via via «retrocesso» in un ruolo difensivo.

Nicolò Quaggiotto, trequartista e mezzala, ha invece un passato con la maglia del Brescia in Serie B: 21 presenze collezionate nella stagione 2014-2015, mentre lo scorso anno ha vissuto un passaggio a vuoto trovando solo otto apparizioni con la casacca della Sanremese, in Serie D. Infine ecco Danny Magnè, difensore ed ex capitano del Tortona: 27 anni per lui, con un trascorso in D fra Derthona, Lavagnese e Villavernia. Questi tre si aggiungono agli acquisti di Anthony Farina e dei giovani Alessandro Baggi, Ivan Greco e Davide Leonello. Non ci sono ancora sviluppi sulle trattative per il rinnovo di capitan Christian Mangiarotti.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale