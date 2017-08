Ecco i primi appuntamenti per i tifosi del Pavia in questo scorcio d’estate. Sabato 5 agosto Pavia-Valstaffora (Salice Terme, ore 17). Giovedi 10 agosto Pavia-Vigevano (Salice Terme, ore 17). Giovedì 17 agosto Sancolombano-Pavia (San Colombano, ore 17). Domenica 20 agosto Coppa Italia (preliminare, avversario da definire). Mercoledì 23 torneo triangolare contro Varzi e Voghera. Poi ultima settimana di rifiniture per presentarsi alla prima giornata di campionato belli «lucidi» e far bella figura.

