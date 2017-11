A volte è utile iniziare dai numeri. Per esempio grazie alla vittoria ottenuta contro il Borgaro il Pavia ha inanellato il terzo risultato utile consecutivo. Prima del roboante 4-0 rifilato alla formazione torinese erano infatti arrivati il pareggio di Seregno (1-1) e l’altro poker (4-1 al triplice fischio) al Castellazzo. Nove gol fatti nelle ultime tre gare, soltanto due subiti, con sette punti totalizzati: mica male per una neopromossa. E poi ci sono i punti in classifica: dopo quindici giornate gli azzurri di Omar Nordi hanno totalizzato diciotto punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e sette sconfitte.

Morale della favola: gli azzurri hanno alle loro spalle sei formazioni e attualmente si trovano fuori dalla zona playout. Si tratta di un galleggiamento continuo sopra e sotto la linea che decide una stagione: l’obiettivo è palesemente stare fuori dal limbo a fine stagione. Attenzione poi al Borgaro: i punti prima del match del Fortunati erano ventuno, quindi ben sei in più del Pavia. Dopo l’incontro lo svantaggio degli azzurri si è chiaramente dimezzato.

Quindi sembrerebbe un mondo azzurro dipinto di rose e fiori? No, la realtà non è proprio così. La strada verso la permanenza in Serie D è ancora parecchio lunga. E attenzione a non cadere in facili euforie: già in passato dopo una buone prove è seguito un passo indietro (e volendo essere critici anche a Seregno si è confermato questo trend).

Facciamo un passo indietro con la partita vinta con il Borgaro. Menzione speciale ovviamente per Massimo Ganci, che si è portato a casa il pallone: per lui è arrivata una splendida tripletta. Più in generale l’incontro è iniziato a cento all’ora per il Pavia: dopo una manciata di secondi ecco il gol di Franchini, quindi al 2’ si è scatenato bomber Ganci, bravo a replicare al 10’ e su rigore in avvio di ripresa. C’è stato anche tempo per sbagliare un altro penalty, fallito da Balla (comunque uno dei migliori in campo), sfortunato a centrare il palo dagli undici metri. Insomma, gara virtualmente chiusa dopo dieci minuti.

Non poteva mancare il commento di Omar Nordi: «Siamo partiti bene, avevo chiesto di fare questo benedetto salto e ci siamo riusciti, i ragazzi sono stati bravi sotto tutti gli aspetti e sono felice di non aver subito gol - ha spiegato nel post-partita - sono contento per i tre punti, sono fondamentali per la nostra autostima, dopo Varese i ragazzi stanno lavorando in modo davvero importante». Qualche problemino per Besmir Balla, uscito anzitempo dal campo per un infortunio muscolare, da valutare: «Il Pavia mi è piaciuto molto, abbiamo fatto una bellissima partita, vogliamo giocare così ogni domenica - ha affermato l’esterno albanese - l’unico rimpianto è il rigore sbagliato, per fortuna stavamo vincendo 4-0, ma non mi butto giù per queste cose».

E adesso è già ora di ripartire: il Pavia domenica sarà impegnato sul campo del Chieri. La formazione torinese si trova a quota 21 in graduatoria, proprio in compagnia del Borgaro (e di Varesina e Bra).

