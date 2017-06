Se il neo acquisto Farina non vede l’ora di cominciare, quantomeno adesso c’è una data e il countdown può iniziare. La nuova avventura del Pavia in Serie D prenderà il via lunedì 31 luglio: è il giorno scelto dalla società per il raduno per la stagione 2017-2018.

Di conseguenza il gruppo, agli ordini di mister Omar Nordi, partirà alla volta di Salice Terme: il ritiro estivo di preparazione si concluderà sabato 12 agosto.

Dopo le voci dei giorni scorsi ora arriva dunque l’ufficialità: la località designata ha già ospitato in passato la formazione azzurra, quando militava in Serie C-Lega Pro, la terza serie italiana.

Di sicuro si tratta di una meta congeniale per la sua posizione molto vicina a Pavia.

Allo stesso tempo iniziare la preparazione con un ritiro potrà favorire la creazione di un gruppo, con l’obiettivo che sia affiatato sia fuori che, soprattutto, dentro al campo di gioco.

Ancora non si sa con certezza invece la data di inizio del prossimo campionato di Serie D.

In ogni caso, con buona probabilità, il «Campionato d’Italia» potrebbe prendere il via domenica 3 settembre, in linea con quanto avvenuto nelle scorse stagioni.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale