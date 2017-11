Ritornano le streghe a Pavia e questa volta Halloween non c’entra. Nel giro di quattro giorni la formazione pavese ha rimediato soltanto un punto e ora si trova al quartultimo posto della graduatoria con 11 punti, tanti quanti il Casale.

Dopo dodici giornate alle sue spalle ci sono soltanto Seregno, Castellazzo e Derthona. Non serve deprimersi, anzi, ma rimboccarsi le maniche: la stagione è questa, l’obiettivo è la salvezza e ci sarà da sudarsela.

Facciamo però un passo indietro. A far affiorare le preoccupazioni è stato il gol di Vitali in pieno recupero, subito nel match di sabato scorso contro il Borgosesia. L’incontro è andato in archivio sul 2-2, con la vittoria azzurra sfumata proprio nelle ultimissime battute. Dopo un primo tempo parecchio sottotono e il vantaggio ospite con il rigore di Procaccio, i ragazzi di mister Nordi hanno trovato la forza di ribaltare la gara, cambiando marcia. Prima l’1-1 di Ganci (di nuovo dal dischetto), poi il raddoppio di Arpini. E la doccia fredda finale, con il Borgosesia addirittura ridotto in dieci uomini per l’espulsione di Dalmasso.

Il turno infrasettimanale non ha dato risposte positive, quantomeno guardando il punteggio: il Varese si è dimostrato superiore (come preventivato nel pre-partita), per una formazione che può puntare alla promozione. Primo tempo andato in archivio sul 2-0 (Molinari e Palazzolo) e partita in ghiaccio, il risultato infatti non cambierà più.

Il commento di Omar Nordi misura il polso della situazione: «Perdere a Varese ci sta, non è un’assurdità, ora dobbiamo azzerare tutto da domenica, abbiamo il Castellazzo e poi andremo a Seregno, si tratta di due scontri diretti importantissimi, da non sbagliare».

Arrivano dunque due incontri caldissimi, con due concorrenti dirette per la salvezza che attualmente si trovano dietro al Pavia: impossibile sbagliare, soprattutto nel prossimo match al Fortunati, domenica.

Servono quindi due vittorie per riportare serenità e calma in tutto l’ambiente ma soprattutto per trovare sei punti che potrebbero essere importantissimi.

L’obiettivo numero uno è trovare quella concretezza che finora è mancata, oltre che proseguire nel processo di maturazione di una squadra giovane.

Nel frattempo arrivano novità in chiave mercato. Martedì la società azzurra ha ufficializzato l’arrivo (o meglio il ritorno) di Andrea De Toni. Il portiere, classe 1994, ha già vestito i panni del numero 12 pavese in Lega Pro, per poi andare a vestire le casacche di Pordenone e Taranto. Dopo un periodo senza contratto e il ritorno nella sua Brianza, ecco la nuova chiamata a Pavia.

