Per fortuna c’è ancora una partita verrebbe da dire. Il Pavia crolla in casa nell’ultima gara di campionato, sconfitto 2-0 a domicilio dall’Inveruno. Il 2017 degli azzurri però potrebbe anche non chiudersi con una sconfitta, o almeno quello è l’auspicio, dal momento che sabato 23 dicembre i ragazzi di Omar Nordi saranno impegnati nel recupero contro l’Inveruno. Prima di pensare al derby c’è però da analizzare il ko del Fortunati: la squadra è apparsa piuttosto spaesata, probabilmente a causa dei movimenti di mercato. Ad inguaiare ulteriormente il Pavia sono stati gli infortuni che hanno costretto Balla e Franchini ad abbandonare il match nella prima frazione, terminata comunque sullo 0-0. Pronti, via e nella ripresa arriva il vantaggio degli ospiti con il gol di Broggini. Gli errori in fase offensiva si susseguono e così il pareggio non arriva: anzi, a tempo scaduto Nava rende ancora più difficile da digerire la sconfitta, firmando lo 0-2. La Serie D dunque va in vacanza, ma c’è ancora spazio per Oltrepovoghera-Pavia: il recupero della diciottesima giornata (gara interrotta a fine primo tempo sullo 0-0 causa neve) sarà diretto dall’arbitro Antonio Acampora di Ercolano. Si tratta dell’ultimo match del 2017 in cui scenderanno in campo due squadre di Serie D, dopodiché l’intero movimento ripartirà domenica 7 gennaio (e il Pavia inizierà il 2018 al Fortunati ospitando il Bra).

Nel frattempo la squadra si è resa protagonista della cena di Natale, andata in scena martedì in un locale di San Genesio. Ma soprattutto è arrivata la riconferma di Massimo Ganci, dato per sicuro partente fino alla scorsa settimana. Il bomber ha parlato tramite il profilo Facebook ufficiale della società: «Ho avuto richieste ma ho sposato il progetto dei giovani portato avanti dal mister e dal presidente - ha spiegato il centravanti - ho preso la mia decisione, sono felice e ora c’è da lottare per il girone di ritorno». A far calare il sipario sulla vicenda è stato poi l’ad Brega: «Ringrazio Ganci, ha avuto belle parole per la società, il ragazzo ha riconosciuto i meriti del Pavia, dei compagni, del mister, i miei, di Cristina e dei tifosi, ora possiamo ripartire per il nostro cammino, la classifica è bugiarda rispetto al nostro potenziale».

