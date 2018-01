Se il 2017 era andato in archivio con il 2-2 sul campo dell’Oltrepovoghera, il 2018 si è aperto nel migliore dei modi per il Pavia. Gli azzurri nel primo match del nuovo anno, andato in scena domenica pomeriggio, si sono imposti con il punteggio di 4-2 sul Bra. Era dal 19 novembre scorso che i ragazzi di Nordi non trovavano i 3 punti, dal rotondo 4-1 inflitto al Borgaro. Pronti, via, ed è subito Ganci-gol: servono due minuti al bomber per sbloccare il match del Fortunati. Il pareggio arriva al quarto d’ora con Brancato, quindi Franchini e di nuovo Ganci (su rigore) calano il tris poco dopo la mezz’ora. Montante in avvio di ripresa prova a spaventare gli azzurri ma al 75’ arriva il definitivo centro di El Khajari. Il risultato non cambierà più anche grazie a De Toni: il portiere è bravo a neutralizzare un tiro dal dischetto a Beltrame. Sull’inerzia dell’incontro è pesato il rosso incassato da Besuzzo in occasione del rigore poi trasformato da Ganci, a causa di un tocco di mano sulla linea di porta.

Insomma, ottimo prestazione per il Pavia: dopo la prima giornata di ritorno gli azzurri sono al di fuori della zona playout. I punti raccolti sin qui sono 23 (come per Borgaro e Varesina), conservando due lunghezze di vantaggio sulla zona «calda». Sin qui l’uomo copertina è Massimo Ganci, rimasto a Pavia dopo le sirene del mercato invernale e oggi capocannoniere del girone A di Serie D con 12 centri: «Sono soddisfatto, quelli contro il Bra sono tre punti fondamentali per iniziare bene l’anno, inoltre sono contento anche per la doppietta - ha spiegato il bomber, che salterà il prossimo match per squalifica - l’importante però è che i miei gol valgano per la classifica, altrimenti sono inutili, dobbiamo continuare così».

Gli ha fatto eco il tecnico Nordi: «Avevo visto i ragazzi in forma al rientro, me l’aspettavo, ora dobbiamo continuare così - ha affermato nel post-partita il mister - siamo una squadra giovane e il merito va tutto a loro, ai ragazzi che finalmente hanno ritrovato il sorriso e i tre punti». In arrivo ora c’è un mini-tour de force per il Pavia: domenica spazio alla difficilissima trasferta di Gozzano (capoclassifica al pari della Caronnese), quindi turno infrasettimanale previsto per mercoledì 17 gennaio, in cui gli azzurri ospiteranno la Folgore Caratese, per completare il trittico domenica 21 gennaio in casa dell’Olginatese (con cui a settembre erano arrivati la prima vittoria e i primi punti stagionali).

Elemento fondamentale che garantirebbe un salto di qualità è la continuità che tanto è mancata nel girone di andata. A questo Pavia sembra infatti mancare davvero poco per ottenere una salvezza tutto sommato tranquilla: ci sarà da battagliare fino all’ultimo, però la sensazioni sono positive.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale