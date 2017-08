La dirigenza del Pavia Calcio non dorme certo all’umido ed ha assicurato alla squadra i giusti rinforzi in vista degli imminenti impegni di campionato. Si comincia da Francesco Mapelli: il difensore monzese classe ’96, cresciuto nel settore giovanile dell’Inter, nell’ultima stagione ha vestito la maglia del Ciserano dopo aver militato a Varese (primavera), Pro Vercelli (primavera), Sambenedettese e Lecco: tutte squadre di blasone che fanno ben sperare per le qualità del giovane prossimo alla sua definitiva affermazione calcistica. Così il diretto interessato: «La Serie D è un campionato molto bello ma allo stesso tempo difficile. Sono felice di essere qui, ho avuto modo di conoscere la dirigenza e il mister nelle scorse settimane e sono convinto di aver fatto la scelta giusta. Il mio ruolo? Ho giocato sia nella difesa a tre sia nella difesa a quattro da centrale». Confermato poi David Simoncini, che si prospetta come pilastro dello spogliatoio: «Sono felicissimo di essere qui e di dare continuità alla scelta che ho fatto l’anno scorso» la sua dichiarazione in merito. Ancora, sulle sponde del Po è approdato Marco Bortoli: classe 1994, prodotto delle giovanili del Milan, il centrocampista nelle ultime stagioni ha vestito le maglie di Bassano e Messina in LegaPro per poi disputare il campionato di Serie D (è un centrocampista centrale con ottimi piedi ma pochi gol all’attivo). Infine, in rosa anche Besmir Balla, albanese del 1994, che ha disputato l’ultima stagione nelle fila della formazione ligure dell’Argentina (Serie D).

