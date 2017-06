Lunedì è stato il grande giorno della presentazione di Omar Nordi, nuovo tecnico del Pavia. L’allenatore ha preso il posto di Francesco Buglio e nella prossima stagione guiderà gli azzurri in Serie D. Per Nordi si tratta di un ritorno a Pavia: «Non ho potuto dire no. Questa città e questi colori rappresentano per me qualcosa di unico».

